Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm "phát triển xanh"

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chiều 13/12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug khẳng định mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug nhấn mạnh Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách hướng Nam mới và mong muốn thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cũng cho rằng trên bình diện kinh tế và giao lưu nhân dân, hai nước đã đạt được những tiến triển mà không quốc gia nào có thể sánh kịp. Để đạt được những thành tựu đáng kể như vậy không chỉ nhờ hai bên có cơ sở tương đồng về lịch sử, văn hóa, tình cảm mà còn nhờ nỗ lực cũng như vai trò của Lãnh đạo hai nước, trong đó có Lãnh đạo Quốc hội.