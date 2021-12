Chủ tịch Quốc hội: Lực lượng công an có nhiều đóng góp đẩy lùi đại dịch

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Công an Nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" sáng 11/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Việt Nam cũng trải qua 4 đợt bùng phát dịch Covid-19. Trong đó, đợt bùng phát thứ 4 với biến chủng Delta gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội, cuộc sống nhân dân.

"Ngay từ khi nước ta xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, Bộ Công an đã lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ về phòng, chống Covid-19, tổ chức họp ngay trong kỳ nghỉ lễ. Từ đó đến nay, lực lượng công an đã có nhiều công lao, đóng góp quan trọng cho công cuộc đẩy lùi đại dịch" - ông Vương Đình Huệ nhìn nhận.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lực lượng công an tiếp tục là chủ công trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: H.K.).

Lãnh đạo Quốc hội chỉ rõ, lực lượng Công an đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh, trật tự. Bộ Công an cũng có tinh thần chủ động cao trong mọi tình huống ứng phó với đại dịch.

Bộ Công an cũng có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao vaccine và đảm bảo công tác an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Xuyên suốt thời gian đó, các chiến sĩ vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị của mình là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

"Trong công tác phòng, chống dịch, các chiến sĩ công an đã hi sinh bản thân, chấp nhận xa gia đình, người thân để đến các vùng tâm dịch trên cả nước. Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với Covid-19, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ lây nhiễm Covid-19, 17 người hi sinh, tử vong cùng hàng trăm người bị thương" - Chủ tịch Quốc hội điểm lại.