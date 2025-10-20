Chủ tịch Quốc hội: Không có lực cản nào ngăn bước được dân tộc trường tồn, phát triển

Sáng 20-10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đã long trọng khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp, là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

“Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; vì vậy, Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới” - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: QH

Công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử