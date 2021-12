Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

Your browser does not support the audio element.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19/12.

Ngày 16/12, tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần đầu thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; coi đây là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Om Birla chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông" cũng như là một đối tác trọng yếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Ấn Độ đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Ấn Độ ngày càng phát triển phồn vinh, với vai trò và vị thế ngày càng tăng trên trường thế giới; đồng thời đã có nhiều đóng góp cho nỗ lực chung đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi Ấn Độ là người bạn truyền thống tin cậy và gắn bó, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đã trải qua chặng đường 5 năm và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, nhất là chính trị ngoại giao, quốc phòng an ninh, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2021-2023 nhằm mang lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cho Chính phủ và nhân dân hai nước.