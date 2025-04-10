Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm, làm việc tại Hưng Yên. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại tỉnh, đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba là một trong những mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trên thế giới, được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, hữu nghị thủy chung, chia sẻ trong cả những thời khắc khó khăn nhất. Tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp, trở thành biểu tượng mẫu mực của quan hệ quốc tế.

Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ tình cảm, sự ủng hộ chí nghĩa chí tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Giới thiệu khái quát một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, Hưng Yên được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình (cũ) từ ngày 1/7/2025.