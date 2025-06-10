Chủ tịch Quốc hội Cuba kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Đêm 5/10, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba, từ ngày 30/9-5/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ra tiễn Chủ tịch Quốc hội Cuba và Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Cuba và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti tại vườn hoa Tao Đàn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández. Chủ tịch Quốc hội Cuba hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba.

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Cuba; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác, kinh tế-thương mại-đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học-dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước.