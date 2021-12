Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ trao 12 thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Your browser does not support the audio element.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, một số Ủy ban của Quốc hội, thành viên Chính phủ, lãnh đạo một số địa phương của Việt Nam và đoàn doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Ấn Độ có ông Chandrajit Banerjee, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII); ông Anurag Jain, Thứ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ; ông Amitabh Kant, Tổng giám đốc Ủy ban Chuyển đổi Quốc gia Ấn Độ; ông Suresh Prabhu, Thượng nghị sĩ, nguyên Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ và khoảng 150 doanh nghiệp với trên 200 doanh nhân gồm các tập đoàn lớn như: ONGC, Essar, Hinduja, Bharat Biotech, Adani, Trivitron, Biocon, HCL, Indian Oil.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ chỗ chỉ đạt mấy trăm triệu USD, đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm và dự kiến đạt 13 tỷ USD vào năm 2021 bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Đây chính là cơ sở để sớm đưa thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong thời gian tới.