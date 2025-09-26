Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 5-10-2025.

Việt Nam- Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Với sự hợp tác chặt chẽ, thương mại giữa hai quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả hai nước.