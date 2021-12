Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ hỗ trợ người dân 2.000 đồng tiền bão lũ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 3/12, UBND tỉnh Quảng Nam họp báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 11 tháng đầu năm. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - chủ trì buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc hỗ trợ 2.000 đồng đối với những hộ dân bị thiệt hại do bão năm 2020, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, cơ chế hỗ trợ hiện nay còn tiểu tiết, không mang tính thực tiễn sau hỗ trợ thiên tai.