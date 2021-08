Chủ tịch Pfizer cam kết nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 20/8 đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đó, ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi ông Albert Bourla về hợp tác vắc xin.



Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Công ty Pfizer ở lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong suốt bề dày hoạt động của mình, đặc biệt là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay thông qua việc phát triển thành công vắc xin Pfizer/BioNtech với triết lý “Những đột phá sẽ thay đổi cuộc sống của bệnh nhân”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Công ty Pfizer đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành y tế tại Việt Nam cũng như đã hợp tác tích cực để chuyển giao vắc xin cho Việt Nam theo hợp đồng cung cấp 31 triệu liều vắc xin giữa Pfizer với Chính phủ Việt Nam. Vừa qua, Chính phủ Việt Nam cũng đã thông qua việc mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin từ công ty.



Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện Chiến lược vắc xin, tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc để có thể đạt mục tiêu đến đầu năm 2022 tiêm chủng cho 70% dân số, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.



Do vậy, Thủ tướng đề nghị Pfizer ưu tiên, quan tâm và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam theo các hợp đồng, thỏa thuận, trước mắt là hoàn thành cam kết số lượng vắc xin giao trong tháng 8, tháng 9 và quý IV năm 2021, sớm bàn giao vắc xin cho trẻ em và người dưới 18 tuổi.



Thủ tướng mong muốn Pfizer hỗ trợ để Việt Nam được vay, nhượng lại số vắc xin hiện chưa có nhu cầu sử dụng từ nước khác; đề xuất tăng cường và thiết lập các hình thức hợp tác mới như chuyển giao công nghệ về vắc xin và nhất là thuốc điều trị Covid-19.



Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược, lâu dài với Pfizer trong lĩnh vực dược phẩm, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực y tế cho Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam đặt quan tâm hàng đầu là an sinh xã hội, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân.



Chủ tịch, Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla khẳng định Pfizer cũng như cá nhân ông ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh.



Ông Albert Bourla chia sẻ, sự xuất hiện của chủng virus Delta đã và đang làm tăng mạnh số ca lây nhiễm trên toàn cầu, gây nhiều khó khăn cho Công ty trong việc đáp ứng nhu cầu rất lớn của thế giới về vắc xin hiện nay.



Tuy nhiên, trước đề nghị của Thủ tướng, Chủ tịch Pfizer cam kết sẽ nỗ lực hết sức, tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ giao vắc xin cho Việt Nam trong tháng 8, tháng 9 và quý IV năm 2021; sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam được nhận chuyển nhượng và các hình thức chuyển giao vắc xin khác từ các quốc gia; tích cực ủng hộ Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về vắc xin.



Đồng thời, Chủ tịch Pfizer hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác chiến lược, lâu dài với Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.



Trước thông tin từ Chủ tịch Pfizer về tiến độ nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc điều trị Covid19, Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Y tế và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ sớm liên hệ với đại diện Công ty để thúc đẩy hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này.