Chủ tịch nước và Phu nhân lên đường tới Mỹ, dự phiên họp của Liên Hợp Quốc

Sau gần 5 thập kỷ kể từ khi Việt Nam gia nhập LHQ (năm 1977), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và LHQ không ngừng được củng cố và tăng cường xuyên suốt chặng đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Sự tham gia của Việt Nam tại LHQ và sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức LHQ tại Việt Nam đã tạo ra những đòn bẩy và cung cấp nguồn lực quan trọng để Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế. Việt Nam đã và đang có những đóng góp ngày càng thực chất cả về ý tưởng, con người, nguồn lực tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại LHQ, được lãnh đạo LHQ, cộng đồng quốc tế tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng. Hiện nay, Việt Nam còn đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế và tiếp tục tích cực ứng cử vào các vị trí tại nhiều cơ chế, tổ chức đa phương quan trọng.

Trong khi đó, những năm gần đây, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt những kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Qua các cuộc trao đổi, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao. Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu 2 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ. Qua đó, thể hiện tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo cấp cao và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong mối quan hệ với Hoa Kỳ.