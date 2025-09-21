Chủ tịch nước và Phu nhân lên đường tới Mỹ, dự phiên họp của Liên Hợp Quốc

Đây là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu. Chuyến công tác diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chứng kiến những cột mốc quan trọng.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 80 năm thành lập LHQ. Bởi vậy, khóa họp năm nay là dịp quan trọng để cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại những thành tựu và bài học kể từ khi LHQ ra đời, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và nhất là LHQ đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn cả bên trong và bên ngoài. Dù vậy, trong quan hệ quốc tế và hệ thống quản trị toàn cầu đương đại, LHQ vẫn tiếp tục đóng vai trò không thể thay thế với tính phổ quát và chính danh để tập hợp ý chí chung của cộng đồng quốc tế trong duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị chung của nhân loại. Phiên thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ LHQ khóa 80 năm nay với chủ đề “Chặng đường 80 năm cùng nhau và xa hơn nữa vì hòa bình, phát triển và con người” dự kiến có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước tham dự.
| Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.
Sau gần 5 thập kỷ kể từ khi Việt Nam gia nhập LHQ (năm 1977), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và LHQ không ngừng được củng cố và tăng cường xuyên suốt chặng đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Sự tham gia của Việt Nam tại LHQ và sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức LHQ tại Việt Nam đã tạo ra những đòn bẩy và cung cấp nguồn lực quan trọng để Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế. Việt Nam đã và đang có những đóng góp ngày càng thực chất cả về ý tưởng, con người, nguồn lực tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại LHQ, được lãnh đạo LHQ, cộng đồng quốc tế tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng. Hiện nay, Việt Nam còn đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế và tiếp tục tích cực ứng cử vào các vị trí tại nhiều cơ chế, tổ chức đa phương quan trọng.
Trong khi đó, những năm gần đây, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt những kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Qua các cuộc trao đổi, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao. Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu 2 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ. Qua đó, thể hiện tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo cấp cao và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 80 phản ánh sự tham gia tích cực, chủ động và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động của LHQ; nhằm góp phần khẳng định, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, thể hiện thông điệp về quan điểm của Việt Nam trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và giải quyết các tranh chấp xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Thông qua các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ cũng như các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của Chủ tịch nước với chính quyền, bạn bè, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở sở tại cũng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, tranh thủ sự ủng hộ của các giới, thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và thu hút thêm nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Chúng ta tin tưởng và kỳ vọng chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ gặt hái nhiều thành công, đặc biệt trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với LHQ, các đối tác, bạn bè quốc tế tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả; đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ...