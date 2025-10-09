Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia và Phu quân

Chiều nay, lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Toàn quyền Australia, Phu quân và đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phu nhân Chủ tịch nước nhiệt liệt chào đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và ông Simeon Beckett - Phu quân Toàn quyền. Các em thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, vẫy chào đoàn đại biểu Australia.

Chủ tịch nước và Toàn quyền Australia tại lễ đón