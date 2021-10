Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam 30.000 liều vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của New Zealand trong năm APEC 2021 khi bối cảnh thế giới nhiều thách thức chưa từng có. Việt Nam ủng hộ dự thảo Tuyên bố Hội nghị Cấp cao APEC và Kế hoạch triển khai Tầm nhìn APEC 2040. Việt Nam hợp tác với New Zealand bảo đảm thành công của APEC năm nay.

Nhấn mạnh New Zealand đã trở thành một trong các đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, trao đổi thương mại giữa hai nước không ngừng tăng những năm qua. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai các hình thức trao đổi linh hoạt, kể cả trực tuyến; ký kết Chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm nay; tạo thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi thương mại, đầu tư, tiếp cận thị trường đối với những mặt hàng nông thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch, phát triển nông nghiệp nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai...

Với thế mạnh giáo dục, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thúc đẩy liên kết giữa các trường phổ thông và đại học, hợp tác dạy nghề; tiếp tục các chương trình học bổng cho du học sinh Việt Nam học tập tại New Zealand cũng như cho du học sinh New Zealand học hoặc thực tập tại Việt Nam; khôi phục hợp tác du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand sang đầu tư tại Việt Nam.