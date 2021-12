Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến công du châu Âu

Hai nhà lãnh đạo Việt - Nga khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước; nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; hoan nghênh và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng, nhiệt điện - khí, năng lượng điện tái tạo...; đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, coi đây là một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước trong thời gian tới.

Nguyên thủ hai quốc gia cũng trao đổi về việc phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia, dân tộc, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân tham dự cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước ngày 27/11.

Đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thụy Sỹ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sỹ lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí nỗ lực sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển mạnh mẽ.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, cơ chế hợp tác Á - Âu... Việt Nam nhất trí ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Sỹ tăng cường quan hệ với ASEAN.