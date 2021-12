Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cả nước mong đợi "kỳ tích Sông Lam"

Your browser does not support the audio element.

Sáng 12/12, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ 2 (8/12/1961 - 8/12/2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ 2.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.

Sau bao nhiêu năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 16/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới về thăm quê hương. 4 năm sau, vào ngày 8/12/1961, Người về thăm quê hương lần thứ 2 và đây cũng là lần cuối cùng quê hương "nghĩa trọng tình thâm" được đón người con ưu tú của dân tộc về thăm.