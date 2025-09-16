Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân sắp có chuyến công tác đến Hoa Kỳ

Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22 đến 30-9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên thệ nhậm chức tân Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 80, trở thành một trong những Chủ tịch trẻ nhất (44 tuổi) đảm nhận vị trí này.