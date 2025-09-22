Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến New York

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay quốc tế J.F Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập. Đồng thời, chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Chủ tịch nước cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước.