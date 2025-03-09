Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21 giờ 20 tối 2-9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4-9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh có Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Vương Hiểu Bình; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại TP Bắc Kinh Diêm Ngạo Sương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: Hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.