Chủ tịch nước Lương Cường tọa đàm với doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tại New York

Trưa 23-9 (giờ địa phương), tại New York, Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Đây là hoạt động của Chủ tịch nước Lương Cường trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Tọa đàm lần này do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean, Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) tổ chức.

Đánh giá cao Ban Tổ chức và bày tỏ vui mừng chủ trì tọa đàm, Chủ tịch nước Lương Cường nói tọa đàm rất có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp 30 năm Việt Nam – Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Các doanh nghiệp phải là động lực phát triển quan hệ hai nước

Thông tin tới các doanh nghiệp Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Sau 80 năm thành lập nước và gần 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bị cấm vận đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một đất nước có quy mô kinh tế thứ 32 thế giới và là một trong 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại.

Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ với 194 quốc gia, trong đó có 38 quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có 5 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.