Chủ tịch nước Lương Cường thả cá vàng tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 19/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu kiều bào về chung vui "Xuân quê hương", thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ. Sáng nay (19/1) tức 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng gần 100 đại biểu kiều bào tới dâng hương tại Điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Xuân Quê hương 2025". Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dâng hương tại Điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Các đại biểu kiều bào dâng hương cùng dâng hương ngay sau đó. Nghi lễ này tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long nhằm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh để gìn giữ, bảo vệ non sông đất nước. Sau đó, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia hoạt động thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại ao cá Bác Hồ trong khuôn viên Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cho cá ăn ngay sau khi phóng sinh. Các hoạt động nhằm thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc. Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã trò chuyện, chia sẻ với bà con kiều bào về công việc và cuộc sống, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới vì luôn gắn bó và hướng về quê hương. Đồng thời, Chủ tịch nước gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều thành công đến tất cả bà con. Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng gần 100 đại biểu kiều bào về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại Phủ Chủ tịch. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu kiều bào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2025" là những kiều bào tiêu biểu trở về từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các doanh nhân, trí thức, đại diện các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Đại biểu kiều bào dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Đoàn đại biểu kiều bào dâng hoa, dâng hương, thành kính tri ân Anh hùng liệt sĩ. Theo chương trình, tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai Xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2025" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự. Chương trình năm nay có khoảng 1.500 đại biểu kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết.