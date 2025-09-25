Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu

Chiều ngày 24-9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì và có sự tham dự của nhiều Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, cùng đại diện các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm. Cho biết nếu các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được triển khai đầy đủ, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ dưới 3 độ C, thay vì 4 độ C so với dự báo trước đây, ông Guterres kêu gọi các quốc gia đưa ra các mức Đóng góp mới, tham vọng hơn.

Ông cho rằng tập trung thúc đẩy 05 lĩnh vực gồm chuyển đổi năng lượng sạch, cắt giảm khí methane, bảo vệ rừng, tăng cường cắt khí thải trong các ngành công nghiệp nặng, và bảo đảm công bằng khí hậu, bao gồm bảo đảm tài chính xanh cho các quốc gia đang phát triển.

Với tư cách Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30), Tổng thống Brazil khẳng định Hội nghị COP30 sắp tới sẽ là nơi các quốc gia có thể trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm nộp các NDC mới trước COP30.