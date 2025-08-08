Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách tại Quốc hội Angola

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Angola; nhấn mạnh sự hiện diện của Chủ tịch nước và đoàn tại trụ sở Quốc hội Angola là niềm vinh hạnh, là minh chứng về tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Giới thiệu với Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam về cơ cấu hoạt động của Quốc hội Angola, bà Carolina Cerqueira cho biết đây là sự khẳng định của một nhà nước dân chủ, pháp quyền, đại diện cho ý chí của nhân dân Angola.

Chủ tịch Quốc hội Angola đánh giá cao những tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà Việt Nam dành cho Angola kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây nửa thế kỷ, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira giới thiệu đoàn Quốc hội Angola

Trong đó có nhiều chuyên gia Việt Nam đã sang làm việc, hỗ trợ trong các lĩnh vực mà Angola còn hạn chế, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều sinh viên Angola học tập tại Việt Nam và giờ đây đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Angola cho rằng hai bên cần sớm thành lập Hội nghị sĩ hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa đại biểu quốc hội hai nước, cũng như góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, bà Carolina Cerqueira hy vọng Angola sẽ có thể cùng với Việt Nam hợp tác và đóng góp vào các vấn đề lớn của thế giới, làm cầu nối liên kết giữa các tổ chức khu vực mà hai nước là thành viên, góp phần cùng với Chính phủ của hai nước hoàn thiện những cơ chế cho quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu chính sách trước Quốc hội Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tới các đại biểu Quốc hội và nhân dân Angola.

Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước đến Angola lần này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Angola; mong muốn đưa quan hệ Việt Nam - Angola bước vào một giai đoạn mới sâu sắc hơn về chính trị, mạnh mẽ hơn về kinh tế, và rộng mở hơn về giao lưu nhận dân; mong muốn đưa quan hệ với Angola, một đối tác tin cậy hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, trở thành hình mẫu để thúc đấy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước châu Phi anh em.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Angola ở khu vực và trên trường quốc tế; đồng thời tin tưởng rằng với trọng trách Chủ tịch Liên minh Châu Phi năm 2025, Angola sẽ tiếp tục dẫn dắt, đóng góp nhiều sáng kiến vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Đề cập đến tình hình thế giới, Chủ tịch nước cho rằng thế giới đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại; cục diện thế giới đang chuyển nhanh theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, là nguyện vọng chung của các dân tộc, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Châu Á và Châu Phi là hai khu vực đang đối mặt với nhiều xung đột và điểm nóng tiềm tàng, đồng thời đang phải chịu nhiều ảnh hưởng của cạnh tranh địa - chiến lược nước lớn.

Hai khu vực đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về an ninh nguồn nước, an ninh lương thực có thể đe dọa kéo lùi thành quả phát triển mà khó khăn lắm mới đạt được. Vì vậy, hòa bình vừa là khát vọng cháy bỏng, vừa là điều kiện tiên quyết để phát triển.

Toàn cảnh buổi phát biểu chính sách

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng: "Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, Việt Nam tin rằng tất cả các quốc gia trên thế giới cần thể hiện rõ trách nhiệm đối với hòa bình thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử chung."

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Việt Nam và Angola, với tình hữu nghị truyền thống, cần chung tay thúc đẩy hợp tác Nam - Nam; cùng nhau đóng góp tích cực vào việc xây dựng một trật tự kinh tế, chính trị thế giới công bằng, bình đẳng, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai nước cần tiếp tục cùng nhau hợp tác chặt chẽ, đề cao giá trị và gìn giữ hòa bình, giữ vững độc lập, chủ quyền; thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất trên tinh thần thiện chí, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, lấy Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế làm kim chỉ nam cho tư duy và hành động.

Về tầm nhìn cho quan hệ Việt Nam - Angola thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với khu vực châu Phi, đặc biệt là với Angola, nước bạn bè truyền thống, đồng chí, anh em.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác với Angola, xây dựng quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển", đưa quan hệ Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Để mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên, Chủ tịch nước đề xuất "5 tăng cường" định hướng cho hợp tác giữa Việt Nam và các nước Châu phi trong thời gian tới, đó là, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, không ngừng vun đắp nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp hiếm có giữa Việt Nam và Angola, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa đất nước, nhân dân hai nước để tạo xung lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ Việt Nam - Angola bước vào giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách tại Quốc hội Angola

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết: "Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước."

Việt Nam và Angola đều là các nền kinh tế phát triển năng động ở hai khu vực. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng... đã hiện diện, hoạt động hiệu quả tại một số nước châu Phi.

Chủ tịch nước Lương Cường rất mong Chính phủ, Quốc hội Angola tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Angola và đóng góp vào quan hệ hai nước.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu chúng ta tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thì việc nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỉ USD trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi. Tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ giữa hai nước", Chủ tịch nước Lương Cường nói.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira tại buổi phát biểu chính sách

Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Đến với Việt Nam, các bạn Angola sẽ cảm thấy như được về nhà, sẽ thêm hiểu, thêm yêu đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao Angola trong vai trò là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) năm 2025 đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh tại châu Phi.

Chủ tịch nước cho biết, năm 2029 tới đây, Việt Nam cũng sẽ là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một trong những tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới hiện nay.

Việt Nam đã chính thức trở thành Quan sát viên của AU tháng 12/2023 và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại châu Phi từ năm 2014.

Các đại biểu dự buổi phát biểu chính sách

Chủ tịch nước mong muốn Angola ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với AU trên các lĩnh vực ưu tiên trong Chương trình nghị sự thực hiện tầm nhìn 2063 của AU như an ninh, hòa bình, nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển đổi số...

Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Angola và các tổ chức khu vực của châu Phi thúc đẩy quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.

Chỉ rõ sau 5 thập kỷ đồng hành, Việt Nam và Angola đã vượt qua mọi biến động của thời đại, luôn thể hiện sự đoàn kết bền bỉ, sắt son, thủy chung của những người bạn, người đồng chí, anh em, Chủ tịch nước tin tưởng mạnh mẽ rằng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và trên thế giới.