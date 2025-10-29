Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.