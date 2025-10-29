Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.
Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC, và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của Diễn đàn.
Điểm đặc biệt của Diễn đàn APEC là có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương. Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC gồm 63 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu khu vực, mỗi nền kinh tế thành viên cử ba đại diện do lãnh đạo kinh tế trực tiếp lựa chọn. Các thành viên được mời tham dự Đối thoại với các nhà lãnh đạo kinh tế dịp Tuần lễ Cấp cao để nêu các khuyến nghị cụ thể thúc đẩy hợp tác APEC.
Lãnh đạo Việt Nam cùng với lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Singapore, Indonesia... cũng được mời đến phát biểu tại các phiên của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và trao đổi với các giám đốc điều hành hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Năm APEC 2025 có chủ đề “Xây dựng một ngày mai bền vững”, với ba ưu tiên chính về kết nối-đổi mới-thịnh vượng. Với thế mạnh kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, Hàn Quốc đã thúc đẩy nhiều sáng kiến mới , đặc biệt là ba sáng kiến về Hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI); ứng phó với thay đổi nhân khẩu học và Hợp tác công nghiệp văn hóa, sáng tạo.
Việc Chủ tịch nước tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 sẽ góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, hướng tới việc đăng cai APEC 2027.