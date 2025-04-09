Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Vui mừng gặp lại Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa bày tỏ trân trọng sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế dẫn đầu và khối Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao và chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Triệu Lạc Tế trên cương vị Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít; đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; nhấn mạnh việc lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước tham dự các sự kiện trọng đại của mỗi nước thể hiện sinh động quan hệ tin cậy giữa hai bên.