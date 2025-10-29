Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời mời của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam cũng như những nỗ lực của Việt Nam về cải cách, mở cửa, hội nhập, đổi mới kinh tế mạnh mẽ. Tổng thống Trump hoan nghênh Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về hai chuyến thăm Việt Nam năm 2017 và 2019; cảm ơn lời mời của các Nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam.

Cũng tại cuộc chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng các nước Canada, Thái Lan, Singapore, Australia và New Zealand.

Tại các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao sự phát triển mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua cũng như vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện trong thời gian tới, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia các tiến trình hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có APEC và ASEAN, đóng góp vào ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.