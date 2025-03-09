Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng phát xít

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới lãnh đạo và nhân dân các nước; khẳng định những thành tựu Việt Nam đạt được không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh em; bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam, cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, qua Chủ tịch nước, Quốc vương gửi lời thăm hỏi tốt đẹp đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Quốc vương nhấn mạnh hai nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; mong tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác của mỗi nước và ở khu vực.