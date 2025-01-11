Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32

Với chủ đề “Chuẩn bị cho một châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng cho tương lai”, Hội nghị khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế APEC xây dựng một khu vực tự cường, sẵn sàng đối mặt với thách thức, tăng trưởng kinh tế bền vững và mang lại lợi ích cho tất cả người dân. Trong bối cảnh thế giới, khu vực đứng trước nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen, các Nhà Lãnh đạo nhấn mạnh vai trò then chốt của APEC là diễn đàn liên kết kinh tế hàng đầu khu vực và là vườn ươm, nơi thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo, đột phá.

Khẳng định vai trò không thể thiếu của thương mại và đầu tư đối với phát triển và thịnh vượng của khu vực, các nhà Lãnh đạo APEC cam kết tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực; tăng cường kết nối trên cả ba phương diện hạ tầng - thể chế - giao lưu nhân dân; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; thúc đẩy các nỗ lực thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp tăng cường minh bạch và thương mại không giấy tờ, ủng hộ các nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng tự cường trong khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên thứ hai của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025

Để chuẩn bị cho khu vực sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số, Hội nghị nhất trí các thành quả của khoa học công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải hướng tới mục tiêu phục vụ con người. Các nhà Lãnh đạo khuyến khích các nền kinh tế tự nguyện chia sẻ thông tin về các chính sách số và công nghệ thông tin phù hợp nhằm đẩy nhanh hợp tác kinh tế khu vực; xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận; đầu tư và phát triển hạ tầng trí tuệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Hội nghị tái khẳng định cam kết triển khai Lộ trình APEC về kinh tế số và internet; tăng cường năng lực tham gia của các thành viên vào quá trình chuyển đổi số thông qua hợp tác, đào tạo và nâng cao năng lực; đẩy mạnh hợp tác thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các lợi ích của chuyển đổi số.

Để cùng nhau giải quyết các thách thức và chia sẻ lợi ích tăng trưởng, Hội nghị cam kết tăng cường hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan. Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực đối mặt với những thay đổi về nhân khẩu học, các nhà Lãnh đạo kêu gọi cần có cách tiếp cận tập thể, toàn diện, liên thế hệ về việc làm, giáo dục, y tế và tài chính công, để vượt qua thách thức, khai phá các cơ hội thúc đẩy phát triển và tăng trưởng cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những nỗ lực của chủ nhà của Hàn Quốc và ủng hộ ba sáng kiến trọng tâm của năm APEC 2025 mà Hàn Quốc đề xuất về trí tuệ nhân tạo, nhân khẩu học, và công nghiệp văn hóa - sáng tạo. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là những lĩnh vực then chốt, thể hiện tầm nhìn dài hạn, giúp APEC khai mở không gian phát triển mới. Chủ tịch nước nêu rõ, thế giới đang chuyển mình nhanh chóng bởi tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, cùng những biến động sâu sắc về văn hóa, xã hội và môi trường.

Để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và định hình mô hình tăng trưởng bao trùm, bền vững và nhân văn hơn, Chủ tịch nước cho rằng APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung của APEC về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà nước - cơ sở khoa học - doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy các dự án vườn ươm ý tưởng; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và trí tuệ nhân tạo: xây dựng các chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội; bảo đảm cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế.

Theo Chủ tịch nước cần xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực: trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ số, trung tâm dữ liệu, hệ thống 5G/6G; đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: "Xây dựng hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy: xây dựng khung quy định chung cho bảo mật dữ liệu; bảo đảm dòng chảy dữ liệu an toàn, minh bạch; bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trước các rủi ro mạng, thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế về phòng, chống tội phạm mạng".

"Chúng tôi cho rằng, trong ứng dụng công nghệ, xây và chống phải luôn song hành. Cuối cùng, theo tôi điều quan trọng nhất là cần phải có niềm tin lẫn nhau - niềm tin vào hợp tác cùng thắng, sẽ đưa chúng ta đến kết quả mong muốn cho tương lai khu vực châu Á – Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân” - Chủ tịch nước Lương Cường nói thêm.

Chủ tịch nước cho biết, ngày 25, 26/10 vừa qua, Việt Nam vinh dự là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, qua đó khẳng định cam kết của Việt Nam nhằm góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, đáng tin cậy cho khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: “Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; Đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên APEC thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của Diễn đàn, tạo đột phá về phát triển cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của Diễn đàn, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hoà bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí thông qua Sáng kiến trí tuệ nhân tạo APEC và Khung khổ hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học nhằm thúc đẩy hợp tác trước những xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 32 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các thành viên APEC chúc mừng Hàn Quốc đã chủ trì thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 và Năm APEC 2025, đồng thời chúc mừng Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2026.