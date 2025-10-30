Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày Việt Nam do tỉnh (Gyeongsanbuk), Quỹ Nông thôn mới của Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 20 quốc tế hoá Phong trào Làng mới (Saemaul) của Hàn Quốc.

Toàn cảnh ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk (Lee Cheol-woo) cho biết 20 năm triển khai dự án Phong trào Làng mới với Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác và phát triển giữa hai bên; nhấn mạnh cố đô Gyeongju là địa điểm đặc biệt ý nghĩa để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác 20 năm qua và khởi đầu một hành trình mới hướng tới tương lai thịnh vượng.

Theo ông Lee Cheol-woo, mối liên kết giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Việt Nam có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ khoảng 800 năm trước khi hậu duệ nhà Lý Việt Nam định cư tại Bonghwa và những cội nguồn lịch sử ấy tiếp tục được bồi đắp và phát triển thông qua Phong trào Saemaul, góp phần làm sâu sắc thêm lòng tin và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thống đốc Lee Cheol-woo cho biết, trong suốt 20 năm qua, Gyeongsangbuk đã kiên trì thúc đẩy hợp tác phát triển nông thôn với Việt Nam dựa trên tinh thần Phong trào Làng mới. Từ làng thí điểm đầu tiên ở Thái Nguyên vào năm 2005, mô hình này đã mở rộng ra 15 làng mang lại nhiều kết quả thiết thực như cải thiện hạ tầng nông thôn, phổ biến kỹ thuật canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân ở Việt Nam.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Gyeongsanbuk cùng tham gia nhấn nút khởi động biểu tượng Hợp tác hữu nghị hướng tới tương lai

Thống đốc Gyeongsangbuk nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên giờ đây đã được mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời với Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm, hai bên đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao mô hình phát triển cộng đồng. Ông Lee Cheol-woo khẳng định tỉnh Gyeongsangbuk sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển vì hòa bình và thịnh vượng chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị tại Gyeongju – trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu của Hàn Quốc, nơi lưu dấu di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Chủ tịch nước nhắc lại mối liên hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc khi từ thế kỷ 12 - 13 con cháu dòng họ nhà Lý của Việt Nam đã tới định cư, đóng góp công sức dựng xây vùng đất này và Tượng đài Lý Thái Tổ - người sáng lập ra triều Lý của Việt Nam thế kỷ 11 đã đặt tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsanbuk, là minh chứng cho sợi dây văn hóa, lịch sử bền chặt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện “Ngày Việt Nam” không chỉ là dịp giới thiệu đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, mà còn khẳng định tình cảm gắn bó, hiểu biết lẫn nhau – nền tảng để thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước và chính sự giao thoa về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn trở thành chất liệu quý giá để thúc đẩy hợp tác bền chặt và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết: “Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, chúng ta tự hào nói rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu đặc biệt với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" tháng 12/2022. Hai nước có sự tin cậy chính trị, chia sẻ những lợi ích trong quá trình phát triển. Hàn Quốc hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp và du lịch; thứ hai về hợp tác phát triển; và thứ ba về hợp tác thương mại và lao động; hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân hai nước không ngừng được mở rộng. Trong những thành quả và nỗ lực chung vượt bậc của cả hai nước, có sự đóng góp quan trọng của thành phố Kiêng Chu và tỉnh Kiêng Sang Búc”

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, tiềm năng và thế mạnh của thành phố Gyeongju, nổi tiếng với hàng nghìn di sản văn hoá, lịch sử; các trung tâm năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại về hạ tầng giao thông và là một trong những vùng động lực công nghiệp của miền Đông Hàn Quốc; nhấn mạnh những điểm tương đồng và khát vọng phát triển của thành phố Gyeongju và tỉnh Gyeongsanbuk với nhiều địa phương của Việt Nam và hai bên hoàn toàn có thể trở thành những đối tác tin cậy đồng hành chiến lược trên con đường phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp hai bên tiếp tục triển khai hợp tác sâu rộng, thực chất và bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực thế mạnh, như hệ sinh thái du lịch, bảo tồn văn hóa, năng lượng mới, cơ khí chế tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ môi trường, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử.... phù hợp với nhu cầu và tiềm năng hợp tác phát triển của cả hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam và Hàn Quốc đứng trước nhiều cơ hội lớn đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, toàn diện hơn, sâu sắc hơn , hiệu quả hơn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tôi tin tưởng “Ngày Việt Nam” tại thành phố Kiêng Chu hôm nay, sẽ mở ra trang mới về hợp tác giữa các địa phương của hai nước; và Thành phố Kiêng Chu xứng đáng trở thành “Thành phố kết nối hữu nghị - đầu mối hợp tác văn hóa - du lịch - công nghiệp giữa Việt Nam và vùng Đông Nam Hàn Quốc”, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác phát triển giữa các vùng, miền hai nước Việt Nam - Hàn Quốc”

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và Thống đốc Lee Cheol-woo đã trao quà lưu niệm là phiên bản trống đồng Đông Sơn của Việt Nam và phiên bản chuông cổ thời đại Silla của Hàn Quốc. Cùng với đó, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Gyeongsanbuk tham gia nhấn nút khởi động biểu tượng Hợp tác hữu nghị hướng tới tương lai Việt Nam-Hàn Quốc.