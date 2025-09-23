Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Khẳng định Liên hợp quốc là tổ chức duy nhất có thể kết nối tất cả các quốc gia và có uy tín chính trị toàn cầu, bà Annalena Baerbock kêu gọi các quốc gia thành viên cùng đề cao hợp tác, ủng hộ cải tổ Liên hợp quốc để thích ứng với thời đại mới và nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ theo Hiến chương Liên hợp quốc, cùng đoàn kết và có những hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, xung đột và biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 Annalena Baerbock nhấn mạnh đây là cơ hội để các nước khẳng định lại cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc - văn kiện cơ bản thể hiện khát vọng, niềm tin và hy vọng của nhân loại trên toàn thế giới về hoà bình, phát triển và quyền con người.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhận định cộng đồng quốc tế đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đến từ các cuộc xung đột không có hồi kết, cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, thiên tai..., đặc biệt khi đang dần chuyển sang "một thế giới đa cực."

Ông Guterres nhấn mạnh 80 năm qua Liên hợp quốc là nền tảng cho hy vọng và hợp tác quốc tế, là diễn đàn đối thoại giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy hòa bình, quyền con người, phát triển bền vững và hành động nhân đạo; đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc, cùng hợp tác hướng tới hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả mọi người.

Chia sẻ quan điểm với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc, một số diễn giả cũng cho rằng kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc cần phải có các cam kết rõ ràng, dẫn tới các kết quả thiết thực; nhấn mạnh về sức mạnh và sự lan toả của công nghệ, đặc biệt các công nghệ có khả năng truyền tải thông tin sai sự thật, dẫn tới bạo lực trực tuyến.

Đồng thời, các diễn giả cũng đề cao vai trò của phụ nữ trong đàm phán hòa bình, hoà giải, cho rằng cần tiếp tục nâng cao vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.