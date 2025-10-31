Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32

Lãnh đạo, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời là Thái tử Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cùng dự hội nghị.

Với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, phiên họp thảo luận hai nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công - tư nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết, hội nghị lần này là dịp để các lãnh đạo trao đổi cởi mở và xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.