Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi

Chuyên cơ chở Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi chiều nay đến Hà Nội.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nam Phi sau 18 năm, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp theo cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa vào tháng 4 vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cùng thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai.

Ông Matamela Cyril Ramaphosa từng thăm Việt Nam cách đây 9 năm trên cương vị Phó Tổng thống.

Chiều nay, Tổng thống Nam Phi dự lễ đón tại Phủ Chủ tịch do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.