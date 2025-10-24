Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25/10/2025.

Việc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Liên Hợp Quốc, cá nhân Tổng Thư ký Antonio Guterres đối với quan hệ với Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các thể chế đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm Việt Nam

Chiều 24/10, đoàn xe hộ tống đưa Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam. Đội tiêu binh và các cháu thiếu nhi thủ đô đứng dọc thảm đỏ chào đón nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc; đại diện thiếu nhi Thủ đô tặng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đi dọc thảm đỏ trước sự chào đón của các thành viên chính thức tháp tùng hai nhà lãnh đạo. Sau Lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm của Tổng Thư ký António Guterres diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc (24/10/1945-24/10/2025) và cũng là năm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), những sự kiện không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc mà còn phản ánh hành trình phát triển song hành của hai bên, cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi cũng như các nguyên tắc đã, đang và sẽ tiếp tục định hình tương lai.

Sau 80 năm hình thành và phát triển, đối mặt những thách thức, yêu cầu cải tổ để thích ứng tình hình hiện nay, Liên Hợp Quốc vẫn chứng tỏ là tổ chức không thể thay thế, là cơ chế đa phương quan trọng nhất trong hệ thống quản trị toàn cầu. Hầu hết các quốc gia thành viên đều coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc, đồng thời mong muốn tăng cường đóng góp cho Liên Hợp Quốc để bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Trong gần 50 năm qua, kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc (ngày 20/9/1977), quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Liên Hợp Quốc đã luôn đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh, đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế. Việt Nam đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển.

Luôn coi hợp tác với Liên Hợp Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tích cực và có trách nhiệm trên cương vị thành viên, đóng góp thực chất, sâu rộng trên các trụ cột chính của Liên Hợp Quốc là hòa bình-an ninh, hợp tác phát triển và thúc đẩy bảo đảm quyền con người.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tích cực đưa ra các sáng kiến, biện pháp ứng phó các thách thức toàn cầu, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc. Là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc trong mọi lĩnh vực. Việt Nam là một trong số ít những quốc gia mà Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến thăm nhiều hơn một lần trên cương vị Tổng Thư ký, thậm chí trong một nhiệm kỳ.

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc trong gần nửa thế kỷ qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng của Tổng Thư ký António Guterres vào ngày 24 và 25/10/2025 là một dấu mốc quan trọng. Đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thăm chính thức và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả.

Chuyến thăm Việt Nam lần này cho thấy sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam, một thành viên tham gia ngày càng tích cực, thực chất vào hoạt động của Liên Hợp Quốc; đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác đa phương.

Đăng cai Lễ mở ký Công ước, Việt Nam tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế cũng như vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc; khẳng định vai trò thành viên có trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ tiếp tục đóng góp vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.