Chủ tịch nước kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước Lương Cường đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng; trong đó có kịch bản điều hành phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan khác.

Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia kiểm tra tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Sau khi kiểm tra, nghe các báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng; mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc; đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Chủ tịch nước trao đổi với các đại biểu tại buổi tổng duyệt

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị; đồng thời để chuẩn bị tốt hơn theo đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký và hội nghị cấp cao diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế; đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt chương trình buổi lễ

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu rà soát lại và thực hiện nghiêm theo đề án đã báo cáo, những vấn đề phát sinh xử lý theo thẩm quyền. Khi triển khai phải trang trọng, chặt chẽ, chuyên nghiệp và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên có một công ước mang tên Hà Nội của Việt Nam, là một vấn đề đặc biệt quan trọng.

"Tất cả các bộ, ngành, các cơ quan phải rà lại toàn bộ đề án, bổ sung hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch rất cụ thể từ khi đoàn xuống sân bay đến khi về khách sạn, để tổ chức rất chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp… Đồng thời, phải cụ thể, chi tiết trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch đã được phân công", Chủ tịch nước yêu cầu.

Chủ tịch nước cũng lưu ý công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; các đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Chủ tịch nước Lương Cường họp rút kinh nghiệm sau tổng duyệt

Cùng với đó, lễ mở ký và hội nghị cấp cao lần này cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế đất nước, con người Việt Nam, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Liên Hợp Quốc; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm, đồng hành, kiên định mục tiêu Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền cần phản ánh chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra, tổng duyệt

Sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia dễ bị tổn thương, được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Đây sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.