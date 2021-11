Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Thụy Sỹ, bắt đầu thăm chính thức LB Nga

Nước chủ nhà Thụy Sỹ đã dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao sự đón tiếp trọng thị theo nghi thức cao nhất, tình cảm nồng ấm, chân tình và đặc biệt là thể hiện mong muốn hợp tác với Việt Nam sâu rộng hơn nữa để cùng phát triển. Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin khẳng định, chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là dấu ấn phát triển mới trong quan hệ hai nước sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong ASEAN, Việt Nam là ưu tiên hợp tác của Thụy Sỹ.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó nhất trí nhiệm vụ ưu tiên là nỗ lực sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), mà Thụy Sỹ là nước dẫn đầu. Đây sẽ là khuôn khổ pháp lý hợp tác quan trọng để doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Tổng thống Thụy Sỹ cũng mong muốn ký được với Việt Nam một hiệp định thương mại tự do như hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU mà Việt Nam ký với EU.

Với việc Thụy Sỹ dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác về đổi mới sáng tạo. Phía Thụy Sỹ sẽ đón các đoàn Việt Nam sang trao đổi hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác giữa 5 trường đại học hàng đầu của Thụy Sỹ và các trường đại học của Việt Nam. Hai bên nhất trí nghiên cứu để nâng Ý định hợp tác về đổi mới sáng tạo mà hai nước ký năm 2019 thành Nghị định thư, tạo khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn.