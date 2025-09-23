Chủ tịch nước: Hàn gắn, hòa giải Việt - Mỹ là bằng chứng của lòng bao dung

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ngày hôm nay, mọi người có quyền tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ song phương, và trên hết là về những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Chủ tịch nước cho biết nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai, chọn tha thứ nhưng không quên lãng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh chính quyền Tổng thống Mỹ ủng hộ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh

Chủ tịch nước đánh giá ở Mỹ, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, hàng trăm đợt tìm kiếm, khai quật đã được tiến hành, giúp đưa hàng nghìn di vật, hài cốt quân nhân Mỹ trở về quê hương. Thiện chí và kết quả của quá trình Việt Nam hợp tác MIA 50 năm qua luôn được chính quyền, Quốc hội, các tổ chức cựu binh và thân nhân gia đình MIA Mỹ đánh giá cao, coi đây là hình mẫu trong quan hệ hai nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung.