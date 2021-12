Chủ tịch nước đưa ra thông điệp quan trọng của "Việt Nam mới" tới quốc tế

Your browser does not support the audio element.

Hôm nay (31/12) - ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ 2 năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước khi Việt Nam kết thúc nhiệm vụ quan trọng này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc đã đưa ra thông điệp nhiều ý nghĩa.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam bày tỏ, hòa trong niềm hân hoan của mọi người dân trên toàn cầu chào đón năm mới 2022, mọi người dân Việt Nam như càng thêm vui, thêm tự hào về việc đã hoàn thành thắng lợi trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.