Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng ngoại tuyến Công an nhân dân

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an, có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng ngoại tuyến nghiên cứu những quan điểm, chủ trương Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn công tác ngoại tuyến trong tình hình mới; nghiên cứu các giải pháp xây dựng lực lượng ngoại tuyến đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phát biểu.



Theo Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến cho biết, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Ngoại tuyến không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã góp phần vào kết quả chung của lực lượng Công an nhân dân nhằm giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của đất nước.

Từ lực lượng rất mỏng ban đầu, đến nay, Cục Ngoại tuyến đã không ngừng lớn mạnh, là Cục trực thuộc Bộ với 9 đầu mối, đóng quân trải dài cả 3 miền đất nước; phát triển rộng khắp với 58 đơn vị ngoại tuyến địa phương.

Đơn vị đã triển khai các kế hoạch công tác đặc biệt, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, các chuyên án, vụ án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và đề xuất phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

