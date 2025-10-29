Chủ tịch nước đến Hàn Quốc bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung-chan, lãnh đạo TP Busan. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hàn Quốc.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quân sự Gimhae

Với chủ đề “Xây dựng một ngày mai bền vững” và 3 ưu tiên chính về Kết nối, Đổi mới và Thịnh vượng, Tuần lễ cấp cao APEC 2025 được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo APEC duy trì đối thoại, củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức kinh tế, thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bao trùm trong khu vực. Sau hơn 35 năm hình thành và phát triển kể từ khi thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, góp phần duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư công bằng, ổn định.

Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc dón Chủ tịch nước

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC năm 1998, dấu mốc quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Là một trong số không nhiều thành viên đã hai lần đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC trong các năm 2006 và 2017, Việt Nam ghi dấu ấn với các đề xuất và sáng kiến, dự án của APEC cũng như có nhiều đóng góp trong công tác điều hành hoạt động của APEC.

Đồng thời, Việt Nam đã góp phần làm cho các nội dung hợp tác APEC ngày càng phong phú và toàn diện, đưa APEC thích ứng với những biến chuyển của tình hình quốc tế và bắt kịp những xu hướng phát triển mới của thời đại, khẳng định vai trò không thể thiếu của APEC trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Lãnh đao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và thành phố Busan đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay

Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”; đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, chuẩn bị cho việc đăng cai APEC 2027.

Trên bình diện song phương, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất, hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển quan trọng hiện nay.

Cơ quan đại diện Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Lương Cường tại quân sự Gimhae

Trong khuôn khổ tham gia Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến Chủ tịch nước sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều Lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025, qua đó sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.