Chủ tịch nước đề nghị Mỹ gỡ bỏ các biện pháp cấm vận với Cuba

Ngày 23/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 với thông điệp xuyên suốt: “Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững”.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước khẳng định 80 năm qua, Liên Hợp Quốc luôn là hiện thân của khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dựa trên các giá trị phổ quát về quyền con người, độc lập dân tộc, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tuy vậy, thế giới đang đối mặt với những thách thức gay gắt chưa từng có như xung đột, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, cạnh tranh chiến lược nước lớn, chủ nghĩa đơn phương, sự suy giảm mạnh về cam kết chính trị và nguồn lực.