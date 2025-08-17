Chủ tịch nước Cuba chia sẻ về sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam

Tối 16-8 (giờ Việt Nam), trên mạng xã hội X, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chia sẻ bài đăng của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes về chiến dịch ủng hộ Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba viết: "Sự ủng hộ to lớn mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một nghĩa cử đầy yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Đó còn là một món quà khiến chúng tôi cảm thấy vinh dự, bởi đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng - một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngỡ ngàng trước sự phát triển bền vững của mình".