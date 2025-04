Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi Trưởng đoàn các nước dự lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chủ tịch nước khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, là một thắng lợi vĩ đại của lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày 30-4-1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu ngày non sông Việt Nam thống nhất - Bắc, Nam sum họp một nhà. Thắng lợi vĩ đại đó đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày vui đại thắng của dân tộc Việt Nam hôm nay là dịp để nhân dân Việt Nam tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

-Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi chiêu đãi.