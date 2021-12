Chủ tịch Miss Grand 'chết mê' giọng hát Hoa hậu Thùy Tiên

Sau khoảnh khắc đăng quang, nhiều người tò mò hơn về nàng hoa hậu. Đặc biệt, những đoạn clip khoe giọng hát của Thùy Tiên khiến nhiều người thích thú vì sự đa tài của cô.

Mới đây, netizen phát hiện ông Nawat Itsaragrisil - Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Miss Grand International cũng là một người yêu mến giọng hát của mỹ nhân sinh năm 1998.