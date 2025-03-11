Chủ tịch Miss Grand bất ngờ nhắc đến Hoa hậu Thùy Tiên

Năm 2021, Thùy Tiên gây tiếng vang lớn khi đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hoà Bình quốc tế, trở thành người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc này. Từng là một trong những hoa hậu được yêu mến hàng đầu showbiz Việt, hình ảnh của Thùy Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi cô bị bắt vào cuối tháng 5/2025 với cáo buộc “Lừa dối khách hàng”.
Thông tin Thùy Tiên bị bắt từng gây chấn động truyền thông và được cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế bàn luận sôi nổi. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh được cho là chụp lại từ một cuộc họp nội bộ của Miss Grand International, trong đó có xuất hiện slide trình chiếu về Thùy Tiên.
Theo Phụ nữ số, trong cuộc họp, Chủ tịch Miss Grand International - Nawat Itsaragrisil - đã nhắc đến tên của hoa hậu sinh năm 1998. Trên slide trình chiếu, khán giả có thể thấy loạt hình ảnh cũ của Thùy Tiên thời còn đương nhiệm - khi cô xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.
Thời điểm Thùy Tiên vướng vào vòng lao lý, ông Nawat từng lên tiếng giải đáp câu hỏi cô có bị tước bỏ vương miện. Ông Nawat chia sẻ: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân".
Ông Nawat cho biết đã kết thúc hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên cách đây nhiều năm nên hiện không liên quan đến vụ việc nàng hậu đang gặp phải. Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ: "Nếu cô ấy vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra. Nếu muốn trách, phải trách đơn vị chủ quản hiện tại - người đã đưa ra quyết định nhận show, làm quản lý, đưa lời khuyên nên hay không nên. Đó mới là nơi có thể có phần trách nhiệm, vì hiện tại chúng tôi không liên quan gì đến việc nhận show của cô ấy".
Ngày 19/5, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự.
Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan đến Thuỳ Tiên và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoa hậu Thuỳ Tiên và bị can, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.