Chủ tịch Miss Grand bất ngờ nhắc đến Hoa hậu Thùy Tiên

Thời điểm Thùy Tiên vướng vào vòng lao lý, ông Nawat từng lên tiếng giải đáp câu hỏi cô có bị tước bỏ vương miện. Ông Nawat chia sẻ: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân".

Ông Nawat cho biết đã kết thúc hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên cách đây nhiều năm nên hiện không liên quan đến vụ việc nàng hậu đang gặp phải. Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ: "Nếu cô ấy vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra. Nếu muốn trách, phải trách đơn vị chủ quản hiện tại - người đã đưa ra quyết định nhận show, làm quản lý, đưa lời khuyên nên hay không nên. Đó mới là nơi có thể có phần trách nhiệm, vì hiện tại chúng tôi không liên quan gì đến việc nhận show của cô ấy".