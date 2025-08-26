Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia xin từ chức

Theo truyền thông Malaysia, ông Joehari Ayub đã gửi đơn từ chức ngày 22.8 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, truyền thông Malaysia cho rằng mâu thuẫn nội bộ và áp lực từ chính sách nhập tịch cầu thủ mới là nguyên nhân chính.
Sau lần xuất hiện công khai cuối cùng tại trụ sở FAM ngày 11.8, ông gần như im lặng, khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi. Hiện Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi được giao tạm quyền điều hành liên đoàn.
Ông Joehari Ayub được bầu làm Chủ tịch FAM vào tháng 2.2025, thay thế ông Hamidin Amin, với nhiệm kì dự kiến kéo dài đến năm 2029. Trong thời gian ngắn cầm quyền, ông gây chú ý với kế hoạch nhập tịch quy mô lớn, qua đó góp phần giúp tuyển Malaysia giành một số kết quả tích cực, đáng chú ý là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6.
Tuy nhiên, chính sách này nhanh chóng vấp phải tranh cãi. Vấn đề minh bạch trong hồ sơ của một số cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là trung vệ người Argentina Facundo Garces, khiến dư luận phản ứng gay gắt. Garces từng tiết lộ chỉ có cụ nội là người Malaysia, đây là chi tiết không đáp ứng quy định của FIFA, vốn yêu cầu mối quan hệ trực hệ từ cha, mẹ, ông hoặc bà. Sau đó, cầu thủ này phải lên tiếng đính chính và gọi đây là “lỗi đánh máy”.Người hâm mộ Malaysia hiện yêu cầu FAM đưa ra lời giải thích rõ ràng, đồng thời bày tỏ lo ngại về tương lai bóng đá nước này nếu những bất ổn nội bộ tiếp tục kéo dài.