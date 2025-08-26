Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia xin từ chức

Sau lần xuất hiện công khai cuối cùng tại trụ sở FAM ngày 11.8, ông gần như im lặng, khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi. Hiện Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi được giao tạm quyền điều hành liên đoàn.

Ông Joehari Ayub được bầu làm Chủ tịch FAM vào tháng 2.2025, thay thế ông Hamidin Amin, với nhiệm kì dự kiến kéo dài đến năm 2029. Trong thời gian ngắn cầm quyền, ông gây chú ý với kế hoạch nhập tịch quy mô lớn, qua đó góp phần giúp tuyển Malaysia giành một số kết quả tích cực, đáng chú ý là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6.