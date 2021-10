Chủ tịch huyện: 'Nếu chủ đàn chó 15 con âm tính thì tiêu hủy làm chi'

Liên quan đến vụ tiêu hủy đàn chó 15 con gây xôn xao dư luận gần đây, ông Công cho biết, do 5 người chủ mắc Covid-19 nên người trong khu cách ly và cả dân bên ngoài rất sợ, phản ánh với chính quyền địa phương.



“Những người chủ dương tính nCoV nhưng họ vẫn ôm ấp đàn chó. Sau đó, đàn chó chạy lung tung nên người dân phản ứng. Chính quyền địa phương luôn đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch và sức khỏe của người dân lên trước.



Chúng tôi ngày đêm tập trung lo đón, tiếp nhận, chăm sóc chu đáo cho người dân về từ vùng dịch”, ông Công nói và khẳng định, do đàn chó nhiều lần tuột dây chạy rông nên bị người dân phản ứng quyết liệt.

Hình ảnh đàn chó được chở bằng xe máy về Cà Mau. Ảnh: MXH

Trả lời câu hỏi nếu trường hợp những người chủ đàn chó nói trên âm tính nCoV thì chính quyền địa phương xử lý thế nào?



Ông Công cho biết: “Nếu những người chủ âm tính thì chính quyền đâu có tiêu hủy đàn chó làm chi. Ở đây những người này dương tính, lại không có thân nhân để quản lý đàn chó. Trong khi người dân rất sợ đàn chó lây lan dịch bệnh…



Ban quản lý điều hành khu cách ly rất nhiều lần yêu cầu họ quản lý đàn chó, không để chúng chạy rông. Nhưng thực tế, đàn chó nhiều lần tuột dây, tung bao chạy ra ngoài”, người đứng đầu chính quyền huyện Trần Văn Thời nói.



Như VietNamNet đưa tin, anh Phạm Minh Hùng (49 tuổi, quê ở Bình Dương) nhưng đến Long An làm thợ hồ. Dịch bùng phát khiến anh Hùng và vợ nghỉ việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.



Ngày 8/10, anh Hùng theo vợ chồng anh Nguyễn Duy Khanh về xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tránh dịch. Khi đi có mang theo đàn chó, mèo.



Về đến Cà Mau, nhóm của anh Hùng, Khanh được Trung tâm Chỉ huy xã đưa vào cách ly tập trung tại Trường THPT Khánh Hưng. Đàn chó 15 con và 1 con mèo của anh Hùng và Khanh cũng được đưa vào.



Do không có người trông coi nên lúc nhóm anh Hùng, Khanh được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, đàn chó, mèo chạy rông khiến người trong khu cách ly phản ứng…



Kết quả xét nghiệm cả 5 người trong nhóm anh Hùng dương tính nCoV và được đưa vào bệnh viện điều trị.



Sau nhiều lần những người chủ không thể quản thúc được đàn chó và dân tiếp tục phản ánh, ngày 9/10, Ban điều hành tiến hành lập biên bản tiêu hủy 15 con chó, 1 con mèo, trước sự chứng kiến và đồng tình của người dân.



Sau khi có thông tin về đàn chó 15 con bị tiêu hủy, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong dư luận về vụ việc này.



"Tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Khanh và Hùng. Qua trao đổi cả hai nói có tiếc, ngậm ngùi khi đàn chó bị tiêu hủy, nhưng họ chấp hành để phòng, chống dịch. Họ nói sợ lây nhiễm dịch cho người khác. Phía địa phương cũng chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch", Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời nói.



Theo ông Công, trước tình trạng người dân từ vùng dịch về rất đông, huyện Trần Văn Thời đã tập trung cả hệ thống chính trị, đem hết khả năng, sức lực để đón, chăm sóc y tế, hậu cần chu đáo.



Huyện đã tổ chức 39 khu cách ly tập trung, hầu hết đều là các trường học. Song, do người về địa phương không thể đoán trước được cho nên việc bố trí sắp xếp sàng lọc, bóc tách F0 gặp nhiều khó khăn.



“Dù gặp nhiều khó khăn, khu cách ly tập trung quá đông, nhưng người về là dân mình nên chúng tôi cố gắng sắp xếp, chăm lo chu đáo từ y tế tới chỗ ăn, ngủ… Điều chúng tôi lo sợ nhất là người dân bị lây nhiễm dịch bệnh”, ông Công nói.