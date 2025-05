Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Với quan điểm “thắng lợi không phải tự nhiên mà đến”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi phương cách tạo dựng, phát huy sức mạnh tổng hợp để Việt Nam giành chiến thắng. Trước hết, Người đã phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng-nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với sự dẫn dắt của Người, Đảng ta đã có những quyết định xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược cách mạng miền Nam. Người còn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận luôn kiên định với mục tiêu giải phóng miền Nam. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh “đi xa” mà miền Nam chưa được giải phóng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sát sao việc chuyển quân tập kết để giữ gìn lực lượng và tạo nguồn nhân lực cho cách mạng miền Nam sau này. Người rất thành công trong việc biến truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc Việt Nam trở thành sức mạnh vật chất trong cuộc đấu tranh sống còn với kẻ thù. Thực hiện lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Người, ở miền Bắc đã ra đời các phong trào thi đua yêu nước trong mọi giới, mọi ngành. Ở miền Nam đã hình thành những “vành đai diệt Mỹ”. Bằng niềm tin vào nhân dân và khả năng khích lệ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra ở Việt Nam một cảnh tượng kỳ lạ là “ra ngõ gặp anh hùng”. Sững sờ trước một Việt Nam nhỏ bé mà kiên cường, bất khuất, bạn bè quốc tế đã ca ngợi: “Con người Việt Nam là niềm kiêu hãnh đầy bi tráng của thời đại chúng ta”. Đối phương đã phải gọi những chiến sĩ Giải phóng quân là những người “chân trần, chí thép”. Sau này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.McNamara phải thừa nhận là họ đã sai lầm khủng khiếp vì đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc trong việc thúc đẩy một dân tộc... đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng của mình. Sức mạnh tinh thần lớn lao ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khơi nguồn, tiếp sức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến toàn dân mà Quân đội vẫn đóng vai trò nòng cốt. Người đã yêu cầu Quân đội “phải luôn luôn phát triển cái kỷ luật nghiêm như sắt, cái tinh thần vững như đồng, cái chí khí quật cường tất thắng”. Dưới sự dẫn dắt của Người, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Khi thế giới thừa nhận Quân đội ta là “đội quân được huấn luyện tốt, rất thiện chiến, được coi là một trong những lực lượng bộ binh giỏi nhất thế giới” thì công lao trước hết thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh-người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Người đã gọi miền Bắc là “đầu tàu”, là cái nền, cái gốc của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và động viên thanh niên miền Bắc sẵn sàng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Biết bao gia đình ở miền Bắc nhận được giấy báo tử với dòng chữ ghi con em họ “đã hy sinh anh dũng ở Mặt trận phía Nam”, nhưng đoàn người ra trận tuyệt nhiên không dừng lại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo “quốc tế hóa” cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để nhận được sự ủng hộ to lớn của nhân dân thế giới. Người luôn nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam đánh Mỹ là để bảo vệ công lý, quyền bình đẳng của mọi dân tộc, bảo vệ nền hòa bình chân chính. Do đó, ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ là “thước đo” của tinh thần quốc tế trong sáng và lương tri, phẩm giá con người. Sức cảm hóa và uy tín quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho nhân loại dành cho dân tộc của Người nhiều thiện cảm và sự ủng hộ to lớn.

Trong một cuộc đấu tranh vô cùng lâu dài, ác liệt để giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, niềm tin chiến thắng là điều vô cùng hệ trọng và chính niềm tin chiến thắng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền cho nhân dân cũng là động lực mạnh mẽ để nhân dân Việt Nam đạp bằng mọi chông gai, đi đến ngày toàn thắng. Tình cảm sâu nặng mà Người dành cho đồng bào miền Nam cũng làm nhân dân cảm động và quyết tâm giải phóng miền Nam để “rước Bác vào thăm, thấy Bác cười”. Những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”, “tôi đi đến nơi mà chưa về đến chốn”, “tôi chưa làm tròn nghĩa vụ đối với đồng bào miền Nam” và lời dặn “nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam” đã làm muôn triệu trái tim xúc động. Khi tuổi cao sức yếu, Người vẫn luôn nhớ về miền Nam, lấy thắng lợi của miền Nam làm sức mạnh, niềm vui để chống chọi với bệnh tật. Toàn thể nhân dân Việt Nam thấu hiểu, trân trọng tình cảm ấy nên lời thề đầu tiên khi Người qua đời chính là “kiên quyết giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và gần 6 năm sau thì lời thề đó đã thành hiện thực.

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT