Chủ tịch HĐND Hà Nội: Thực hiện lời hứa chính là thước đo năng lực cán bộ

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã kết thúc. Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã thông qua 22 báo cáo và 20 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ và 12 nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, các vị đại biểu HĐND TP đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ góp phần vào thành công của kỳ họp.