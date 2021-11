Chủ tịch Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần chống dịch khi lượng F0 tăng cao (Ảnh: M.H.).

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh của thành phố đang có diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân hạn chế di chuyển khi không thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm các biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố vào hôm qua, 29/11, sau khi nghe các báo cáo của các đơn vị và địa phương, kết luận tại cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ghi nhận và đánh giá cao các địa phương, các Sở, ngành thành phố vừa qua đã tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch.