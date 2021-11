Chủ tịch Hà Nội: Tỷ lệ F1 thành F0 tăng cao dù đã tiêm vaccine!

Your browser does not support the audio element.

Thông tin nêu trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề cập khi cùng các đại biểu HĐND TP (đơn vị bầu cử số 3) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Đống Đa vào sáng 19/11.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) đề nghị, thành phố cần lộ trình cụ thể về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sẽ triển khai vào tháng nào? Nếu chưa thể nêu cụ thể thời gian thì lý do vì sao? Đồng thời, ông cũng kiến nghị thành phố sớm có kế hoạch mở lại trường học vì học sinh học trực tuyến không đảm bảo chất lượng…