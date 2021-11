Chủ tịch Hà Nội: Tiêm xong vaccine mới có kế hoạch cho học sinh trở lại trường

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Đống Đa phản ánh, những ngày gần đây, các ca COVID-19 hằng ngày tăng cao. Do đó, cử tri đề nghị lãnh đạo Thành phố có những biện pháp quyết liệt không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng; đẩy nhanh cũng như có lộ trình cụ thể tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, khẩn trương có giải pháp cho trẻ quay trở lại trường học…

Trả lời ý kiến của cử tri về việc thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch UBND TP cho biết: ”Đây là nguyện vọng chính đáng. Thành phố xác định thích ứng an toàn có 2 vế: an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời cử tri.

”Dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, Thành phố lên kế hoạch cụ thể để tiêm nhanh nhất cho trẻ em 12-17 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, vaccine vẫn chưa về và phụ thuộc vào Bộ Y tế. Dự kiến 1, 2 ngày nữa Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó mới có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường. Việc này không thể kéo dài sang năm 2022”, Chủ tịch UBND TP trả lời.